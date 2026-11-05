Близнаците от Цалапица излизат от затвора, майката на убития Митко: Това е гавра с жертвата

Сега ще гледам как убийците на сина ми се разхождат на свобода, напрежението ще ескалира, предупреди Атанаска Бакалова

Това не е правосъдие, търся си правата в Страсбург, категорична е тя

"Гавра с жертвата и шамар за нас, близките".

Така Атанаска Бакалова, майка на убития Димитър Малинов от Цалапица, определи излизането от затвора на единия от близнаците Валентин Динков. Брат му Борислав ще напусне трудовото общежитие в Смолян шест месеца по–късно. Всичко това става три години след зверското убийство на Митко, за което извършителят Рангел Бизюрев получи 17 години затвор. А братята бяха осъдени за укривателство.

"Сега ще се наложи да гледам убийците на сина ми как се разхождат на свобода. Уверявам ви, че напрежението в Цалапица ще ескалира, като се върнат в селото", заяви Бакалова пред Нова тв в предаването "Здравей, България". По думите й двамата братя изобщо не съжалявали за това, което са извършили. Майката Атанаска Бакалова

Майката събира подписи за възобновяване на делото срещу тях и искане да бъдат съдени като съучастници в убийството.

"На първа инстанция в Районния съд в Пловдив Динкови получиха 3 години затвор. След обжалване на въззивна инстанция на Борислав бяха дадени 4 години и шест месеца, а на Валентин – 4 години", припомни Бакалова. И сега, като се приспадне престоят им в ареста и работата в общежитието, скоро ще излязат на свобода.

"Те трябваше да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно са участвали в убийството на Митко

Трябваше делото да бъде върнато от ВКС, тъй като съдебен заседател ме нарече непочтена жена затова, че се боря за справедливостта. Това не е правосъдие, а гавра за жертвата и шамар за нас, близките", разплака се Бакалова.

Тя добави, че си търси правата в Страсбург. Подала е молба в Окръжната прокуратура в Пловдив за възобновяване на процеса срещу близнаците и да им бъде повдигнато обвинение като съучастници, но отговор и реакция от държавното обвинение няма.

От пловдивския затвор, под чието ръководство е трудовото общежитие в Смолян, са потвърдили, че до края на годината единият близнак излиза на свобода, а шест месеца по–късно – и другият.