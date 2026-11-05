Търсят пари за реставрация на 122-годишно оръдие в Мусина, участвало в три войни

122-годишно оръдие „Шнайдер" в Мусина се нуждае от спешна реставрация. Кметът на селото Христо Иванов е отправил апел към областния управител на Велико Търново Марин Богомилов за финансова подкрепа.

Кметът посочва, че паметникът в селото, с който е увековечена паметта на загиналите в Априлското въстание и войните за национално обединение -Балканската и Първата световна война, както и на намиращото се до него артилерийско оръдие, са в критично състояние.

„Паметникът в южния край на селото е издигнат през 1922 г. по инициатива на местен комитет, основан още в края на 1910 г. Средствата за построяването му са събрани чрез дарения от 152 жители на Мусина и съседни села. През годините общината е полагала грижи за поддръжката му. През 2016 г. е възстановено осветлението, а за 100-годишнината през 2022 г. е направена частична реставрация и консервация от специалист към РИМ – В. Търново. Въпреки това, според експертно становище, е необходимо отстраняване на бетоновия пояс в основата за укрепване на конструкцията, за което към момента няма осигурени средства. През 2010 г. са откраднати и металните пана от оградата", обяснява Христо Иванов.

По думите му особено тревожно е състоянието на оръдието, което е част от мемориала. Френско оръдие „Шнайдер", калибър 75 мм, модел 1903 г. е дарено от Военен завод „ТЕРЕМ-Ивайло" – Велико Търново.

Българската държава е закупила 324 броя от този модел за Балканската война, а оръдието в Мусина е под номер 282. То е участвало в Балканската, Първата и Втората световна война. През годините дървените му колела са заменени със стоманени джанти и гуми от съветско 76-мм оръдие.

"Въпреки многократното боядисване, по него има сериозна ръжда и разпадащи се гуми. Обектът се нуждае от спешна реставрация, за която Община Павликени към този момент не разполага със средства", се казва в писмото.

От кметството в Мусина са приложили и снимков материал на вече реставриран подобен експонат във Военния музей „Г. С. Раковски" в София, което да служи за пример.

„Считаме, че опазването на подобни паметници е отговорност на всички институции, а съхраняването на паметта за хората, дали живота си за свободата и независимостта на България, е дълг, който трябва да изпълняваме заедно", завършва кметът на Мусина.

Областният управител Марин Богомилов се е ангажирал да търси целево финансиране за реставрацията от държавните институции, съобщиха от областната администрация.