Фалшификат или сондаж на експерт. Така от "Прогресивна България" обясниха документа за прехвърлянето на осигуровки от втората пенсия

Инфлацията е толкова висока сега, защото влязохме в Еврозоната, без да сме готови

Нови помощи за домакинствата - за скъп ток и горива, но не и за потребителите на газ

Фалшив документи или сондаж на експерт. Така управляващите от "Прогресивна България" обясниха публикувания от Ивайло Мирчев сондаж с ЕК за прехвърлянето на осигуровки от втората пенсия.

Като "хвърчащ лист хартия, сниман с телефон, който може да бъде произведен по всякакъв начин" депутатът от ПБ Константин Проданов описа документа, представен от "Демократична България" като кореспонденция между София и Брюксел. "На политическо ниво припознаване на такава идея няма. Но на експертно ниво работа е да се предлагат всякакви идеи и да се проиграват сценарии. Не знам дали някой е изпращал такова писмо", допълни още Проданов пред Нова тв.

Същата теза по същото време изказа и Стефан Белчев от ПБ, но по БТВ. Документът 2,5% от втората пенсия да бъде прехвърлена в НОИ е фалшив. Това може да е била комуникация с еврокомисията на ниво експерти, но го няма в бюджета. Това каза пред Би Ти Ви депутатът от "Прогресивна България" и шеф на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев. И според него документът, показан от опозицията, бил фалшив. Той бил изваден, докато Белчев и Константин Проданов изнасяли данни за нарушения в АПИ. Затова нарече случая "активно мероприятие". А за предложението за втората пенсия допусна, че "би могло да е някаква хипотетична възможност", но бе категоричен, че не е официален документ, излязъл от България към Брюксел. За него това можело да е тема, която да бъде обсъждана, но във времето не е намерила отражение. Допусна предложението да било комуникация на ниво експерти.

"Категорично няма никаква идея за промяна на пенсионния модел, за пренасочване на вноски - не е планирано и не се планира, не присъства в бюджетния план, изпратен до Брюксел, нито в официалната кореспонденция в Брюксел", категоричен беше Проданов.

Сметната палата е независим орган с ръководство, несвързано с нас, оцени Проданов, въпреки че преди дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев я обвини затова, че не откри конфликт на интереси по сигнала срещу Делян Пеевски за полетите му.

Излезналите одити на Сметната палата за АПИ и публичните финанси обаче били институционални и стъпващи на огромно количество документи. Дали има извършени законови нарушения, които да се пратят в прокуратурата, трябвало да каже Сметната палата.

Това, че сертификати за извършена дейност в размер на 1,5 млрд. лв., са задържани от АПИ и не били разплащани през 2025 г., когато е трябвало, е довело да намаляване на бюджетния дефицит. Така сме влезли в Еврозоната в момент, в който не сме били готови, заключи Проданов. А част от високата инфлация в момента се дължала на това. За откомври тя стигна 6%, което е по-високо от останалите държави в ЕС.

Другите причини за поскъпването били спекулативните ценови практики при хранителните стоки у нас, както и външни - конфликтите в Украйна и Иран.

Подготвя се пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса. За домакинствата ще бъде при определени нива на цени на тока или горивата - ще има целеви помощи, няма да са хеликоптерни пари. Така помощ правителството вече отпусна веднъж, като даде по 50 евро на социално слабите.

Проданов обаче не спомена да се компенсират потребителите на газ заради увеличените цени. Управляващите вече обещаха да не се вдигат цените на парното, но за директните потребители на газ не са предвидени облекчения.

По повод решението на правителството минималната работна заплата да се вдигне на 660 евро, което е било взето миналата седмица на неприсъствено заседание и без да се обяви публично, Проданов обясни, че при представянето на бюджета в петък всички компоненти са щели да се кажат наведнъж, а не на час по лъжичка.