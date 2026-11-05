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Хванаха дрогиран шофьор на камион край Велико Търново, в кабината - амфетамин

Дима Максимова

Дима Максимова

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Дрогиран шофьор са засекли служители на Пътна полиция край Велико Търново. Вчера около 13,30 ч. в района на разклона за с. Момин сбор на главния път София - Варна е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 31-годишен от Перник. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на амфетамин и метаамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

При последвала проверка в автомобила е намерена и иззета кутийка, съдържаща бяло прахообразно вещество, реагиращо при полеви наркотест на амфетамин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

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