Хванаха дрогиран шофьор на камион край Велико Търново, в кабината - амфетамин

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Дрогиран шофьор са засекли служители на Пътна полиция край Велико Търново. Вчера около 13,30 ч. в района на разклона за с. Момин сбор на главния път София - Варна е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 31-годишен от Перник. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на амфетамин и метаамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

При последвала проверка в автомобила е намерена и иззета кутийка, съдържаща бяло прахообразно вещество, реагиращо при полеви наркотест на амфетамин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.