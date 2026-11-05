Умна система за ранно предупреждение за опасност от наводнения пуска Велико Търново

Внедрява се и режим за ранно предупреждение за опасност от наводнение

Община Велико Търново надгражда системата за наблюдение на реките Янтра, Белица и притоците й, която дава данни в реално време за водните нива. Тя включва сензори, разположени на критични точки по течението на реките.

Понастоящем са обхванати три локации. Сензори са поставени в Килифарево - на р. Белица, в с. Пушево – на р. Янтра, в участък на около 15 км от Велико Търново, както и в кв. „Чолаковци" - на р. Янтра при вливането на р. Белица.

Разширението предвижда поставяне на сензори на още три места – с. Въглевци, където са най-горните притоци на р. Белица, както и на две локации в град Дебелец – на моста над Дряновска река и на Стария каменен мост над р. Белица.

По този начин картината за състоянието на реките става цялостна, което е от голямо значение за превенция и ограничаване на рисковете от наводнения, съобщиха от местната управа.

Разширяването включва и внедряване на информационна система за ранно предупреждение за опасност от наводнения. Платформата ще събира данните от сензорите на всички локации и с помощта на изкуствен интелект ще изготвя краткосрочни и средносрочни прогнозни модели за движението на речните нива във Велико Търново, Дебелец, Килифарево и цялата община.

Системата за наблюдение на реките Янтра и Белица дава информация в реално време, която се обновява на всеки 15 минути. Данните от нея се обобщават и са публично достъпни на Интернет портал на Община Велико Търново, на следния уеб адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/informatsionna-sistema-za-nablyudenie-na-rechni-niva

Преди ден бе оповестено, че областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и началникът на НВУ „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков имат идеен проект за симулационен и обучителен център за подготовка срещу кризи от невоенен характер. Той ще бъде ситуиран във Военния университет, който разполага с база, оборудване и кадри. За реализацията подкрепа е обещал министъра на отбраната Димитър Стоянов.