ДБ с 24-часов ултиматум към властта - да се извини за втория пенсионен стълб

Още се учат - така формацията коментира намеренията на властта да представи държавния бюджет в университет

24 часа дадоха от ДБ на властта, за да се извини на българите за намеренията да "прибере" пари от пенсионните фондове и да ги пренасочи към НОИ. Такива обвинения отправя опозицията към кабинета трети ден, а властта отрича да е имала подобни намерения.

"Двама депутати от "Прогресивна България, г-н Проданов и г-н Белчев (шефовете на икономическата и бюджетната комисии Константин Проданов и Стефан Белчев - б.р.), казаха, че информацията, която изнесохме за втория стълб и опитът на правителството да сложи ръка на пенсиите на 5 милиона българи, е фалшива новина и това може би е било само идея, по която са комуникирали експерти с Европейската комисия", каза Мирчев. И добави, че от ДБ знаят кои са тези "експерти".

"Ще ви кажем само, че единият експерт е бивш пилот на изтребител, а другият експерт е заместник-командир по политическата част. На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред обществото, пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха, че опитаха да сложат ръка в върху пенсиите на хората", каза още депутатът.

Той се похвали с разкритията на формацията за намеренията на управляващите да насочат пенсионни спестявания към НОИ . "В момента те се опитват да се измъкнат. Между другото, в последните 24 часа в Министерството на финансите се прекроява всичко и са в паника. Това, което нас ни притеснява, е, че българското правителство открито лъже българските граждани", каза Мирчев. И обясни, че са в комуникация с Европейската комисия, сега очакват и официализиране на информацията, която вече имат. Според него е редно министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация, имало ли е такива идеи, искали ли са да приберат пенсиите на 5 милиона българи.

"Утре очакваме бюджета на безпътицата, на който сме готови да направим аутопсия парче по парче", заканиха се от ДБ. Мирчев определи като странно решението бюджетът да се представя в университет, каквито информации се появиха днес. Това е, защото се учат, добави другия съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.