Борисов: Лъжат за всичко, бюджет няма - първо в УНСС, после на Бузлуджа, последно в парламента

Всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри. За какво да съществува комисията по досиетата, попита лидерът на ГЕРБ

Хората ги е страх от войната и ги е страх от жертви. Навсякъде цените ги притискат и, когато отива за военни железа парата, хората протестират, каза той

Заради предварителните заявки, че бюджетът утре ще бъде представен в учебно заведение, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с усмивка каза: Сега в УНСС, после на Бузлуджа. То и без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента.

В парламентарните кулоари днес Борисов се възмути и от "триковете им вчера" - дългите почивки от пленарното заседание, които заподозря, че са били, за да не влезе предложената от ГЕРБ точка за горивата.

"За да може да продължат да крадат. Нали ги гледахте вчера? Ваша колежка ме питаше защо не идвам - ми то е безсмислено", обърна се той към журналистите. И напомни, че ГЕРБ предлагаше ДДС за горивата да падне от 20% на 9%, което ще намали с по 20-30-40 цента дизела и бензина.

"Вчера правиха трикове цял ден. Бюджет няма, а трябваше да го има на първи. Не може да го коментираме, докато не го видим. Явно парламентът е последното място, на което ще го видим", каза Борисов.

Прекрасно се справят, коментира той резултатите на управляващите. И препоръча на хората всяка година да сверяват колко е била нафтата при Борисов и Радев, колко се е плащало за "Боташ" и др.

"При нас 80 млн. струваше един лот, сега толкова струва 1 км. 40 млн. евро за километър за магистрала "Хемус", злато. Само сравнявайте.

Щастливи кошници, весели прасета, какво ли няма там, много хубаво - газ ток, парно. София - нямаме кмет, 4 г. се оправдават с ГЕРБ, царете на оправданията", обобщи лидерът на ГЕРБ.

И обвини управляващите, че "си лъжат за всичко", освен това имали и "невероятен медиен комфорт".

На въпрос кого ще подкрепят за попълването на парламентарната квота във ВСС, Борисов каза: "Да оставим да завърши пазарлъка между "Възраждане", Прогресивна България" и ПП-ДБ, и тогава.

Според него и закриването на комисията по досиетата, което инициираха управляващите е логично. "Тя няма функция, всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри. За какво да съществува? То е смешно", каза той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе помолен да коментира и резултатите от вота в САЩ и победата на демократите там. "Никой, който се е захванал с война, важи и за европейските политики, не завършва добре. Хората ги е страх от войната и ги е страх от жертви. Навсякъде цените ги притискат и, когато отива за военни железа парата, хората протестират", каза депутатът.