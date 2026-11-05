Вижте всички срокове за декларация живот, която се подава за пенсия от българи в чужбина

Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, имат задължение да подават т. нар. декларация живот, независимо от държавата на тяхното местоживеене. Само при наличието на подадена подобна декларация изплащането на пенсията ще продължи и през следващата година. Това припомниха от Националния осигурителен институт.

За лицата, които получават българска пенсия, но живеят в държава, която не е член на Европейския съюз, и с която не се прилагат разпоредбите на международен договор за социална сигурност, по който България е страна, подаването на декларация е до края на 2026 г. В рамките на този срок пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Декларациите могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри"/„Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия - за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори".

Непроменен остава редът за подаването на документа за лицата, получаващи пенсиите си на територията на държави, с които се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и на територията на държави, с които страната ни прилага международен договор в областта на социалната сигурност. Това се отнася за пенсионери с обявен настоящ адрес в държава от Европейския съюз (без Германия), в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария или Великобритания. Отнася се и за живеещите в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис. При тях периодите и сроковете за подаване на „декларация живот" зависят от това къде получават пенсията си.

Ако лицата получават пенсията си по лична платежна сметка чрез банка или друг доставчик на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или чрез техен клон, осъществяващ дейност на територията на България, подават декларация веднъж в годината. Заверяват я между 1 ноември и 31 декември.

Ако получават пенсията си по сметка в чужбина и тя се изплаща ежемесечно, подават декларация на всеки 3 месеца.

Ако лицата получават пенсията си по сметка в чужбина на периоди, различни от 1 месец, подават декларация на всеки от заявените периоди на плащане. Пенсията се изплаща за минал период до края на месеца, в който са заверили декларацията.

Двуезични образци на тези декларации са достъпни на интернет страницата на НОИ в рубрика „Формуляри", „Формуляри и образци по регламенти и международни договори".

Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт - SGK), продължават да представят „декларация живот" в НОИ два пъти годишно - през януари и юли на всяка календарна година.

Документът може да бъде изтеглен от интернет страницата на НОИ в рубрика „Формуляри", „Образци на декларации за продължаване получаването на българска пенсия по международен договор/европейски регламент".

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България", достъпна с КЕП или ПИК на НОИ на Единния портал за електронни услуги на институцията.