За ден разкриха две нарколаборатории край Бургас, петима са задържани

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В рамките на един ден полицията разкри две предполагаеми нарколаборатории в Бургаско. При акции в село Просеник и град Средец са открити метамфетамин, химически вещества и оборудване, използвано за производство на наркотици. Петима души са задържани, съобщиха от полицията.

При операцията в село Просеник униформените претърсили жилището на 34-годишен криминално проявен и осъждан мъж. В имота са намерени малко количество метамфетамин, електронни везни, газова бутилка с горелка, киселина и различни химически вещества, използвани за производство на наркотици.

На адреса са установени още трима души – мъже на 36 и 45 години и 29-годишна жена от Казанлък. Четиримата са задържани за срок до 24 часа. При разследването полицията установила съпричастност на 36-годишния мъж към откритите прекурсори.

Часове след акцията и непосредствено след освобождаването си от полицейското управление 45-годишният бургазлия отново попаднал в полезрението на униформените. Той бил спрян за проверка, докато шофирал автомобила си в село Просеник. Тестът показал употреба на метамфетамин и мъжът бил задържан повторно.

Втората предполагаема нарколаборатория била открита в Средец. Там полицаите претърсили дома на 40-годишен криминално проявен мъж. Намерени са грам и половина метамфетамин, електронна везна, газов и електрически котлон, стъклена лула и различни химически вещества, предназначени за производство на наркотици.

40-годишният мъж е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.