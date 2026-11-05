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Кон и каруца предизвикаха верижна катастрофа, каруцарят ще плаща над 2300 евро

Ненко Станев

Ненко Станев

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Магистратите осъдиха каруцаря да плати 1600,23 евро главница, 623,58 евро лихви за забава и 138,95 евро съдебни разноски. Снимка: pixabay
Магистратите осъдиха каруцаря да плати 1600,23 евро главница, 623,58 евро лихви за забава и 138,95 евро съдебни разноски. Снимка: pixabay

Каруцар от Момчилградско е осъден да плати 2362,76 евро на застрахователна компания заради верижна катастрофа, предизвикана от оставени без надзор кон и каруца. Инцидентът станал на 7 юли 2021 г. около 21,30 часа на пътя Кърджали – Момчилград, край село Сушево. 55-годишният мъж оставил коня с каруцата без надзор и животното навлязло на пътното платно. Последвал сблъсък с „Фолксваген", управляван от 44-годишен шофьор. При удара конят се освободил от впряга, а каруцата продължила да се движи сама по пътя. В нея се блъснала „Тойота", зад волана на която била 18-годишна жена. При верижната катастрофа били нанесени материални щети по двата автомобила.

Застрахователна компания изплатила обезщетение по „Каско" за щетите по единия автомобил, след което поискала каруцарят да възстанови част от парите. Още през януари 2022 г. той бил поканен да плати доброволно, но не го направил и застрахователят завел съдебен иск.

Магистратите осъдиха мъжа да плати 1600,23 евро главница, 623,58 евро лихви за забава и 138,95 евро съдебни разноски. Върху главницата ще се начислява и законна лихва до окончателното изплащане на сумата.

Решението е неприсъствено, тъй като каруцарят отказал да получи съдебните книжа, не отговорил на исковата молба и не се явил в съда.

Магистратите осъдиха каруцаря да плати 1600,23 евро главница, 623,58 евро лихви за забава и 138,95 евро съдебни разноски. Снимка: pixabay

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