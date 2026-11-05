Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на металурга

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Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Деня на металурга в София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тя ще отправи приветствие.

От прессекретариата отбелязват, че 5 ноември е обявен за професионален празник на българските металурзи с решение на Министерски съвет от 19 ноември 1963 г. по повод влизането в експлоатация на Металургичния завод в Перник (1953 г.) и на Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци" (1963 г.).

В Деня на металурга през миналата 2025 г. Българската асоциация на металургичната индустрия връчи годишните си награди.