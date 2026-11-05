Закриха мярката на Еюп Темиз, който уби Слави Бинев

Апелативният съд в София засекрети заседанието по мярката за неотклонение на Еюп Темиз, който е обвиняем за убийството на Слави Бинев.

Турският бизнесмен беше доведен с белезници и влезе в залата с маска на лицето. За разлика от заседанието в градския съд обаче сега магистратите са уважили молбата на защитата му да не присъстват външни за делото лица. В залата има преводач от турски език, защото Темиз не владее български, въпреки че живее у нас повече от 10 г.

Мъжът беше оставен за постоянно в ареста с определение на първата инстанция, но обжалва. По-късно ще стане ясно решението на втората, както и причината за закриването на заседанието.

Слави Бинев беше убит на 24 октомври в дома си. Тогава Темиз е бил на гости на бизнесмена, с когото са приятели от години. Бинев е трябвало да разреши спор между съпругата на Темиз Ния и неин съдружник в строителния бизнес.

Криминалистите задържаха Еюп Темиз само час, след като е убил Бинев. На стрелбата е имало свидетели, а оръжието на престъплението също е намерено.

Очаквайте подробности!