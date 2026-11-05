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Камион блъсна и уби 70-годишна при движение на заден ход в Ардино

Ненко Станев

Ненко Станев

[email protected]

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Полицаи са извършили оглед на местопроизшествието. СНИМКА: 24 ЧАСА
Полицаи са извършили оглед на местопроизшествието. СНИМКА: 24 ЧАСА

70-годишна жена загина, след като беше блъсната от товарен автомобил в Ардино. Трагедията се разиграла около 12 часа в сряда. 30-годишен мъж бил зад волана на товарен автомобил „Рено". При движение на заден ход шофьорът не се убедил, че пътят зад него е свободен, и блъснал възрастната пешеходка. При удара жената получила тежки травми и починала.

На мястото на произшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група на полицията в Ардино. Образувано е досъдебно производство. 30-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.

Полицаи са извършили оглед на местопроизшествието. СНИМКА: 24 ЧАСА

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