Камион блъсна и уби 70-годишна при движение на заден ход в Ардино

70-годишна жена загина, след като беше блъсната от товарен автомобил в Ардино. Трагедията се разиграла около 12 часа в сряда. 30-годишен мъж бил зад волана на товарен автомобил „Рено". При движение на заден ход шофьорът не се убедил, че пътят зад него е свободен, и блъснал възрастната пешеходка. При удара жената получила тежки травми и починала.

На мястото на произшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група на полицията в Ардино. Образувано е досъдебно производство. 30-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.