КЗП спря работата на хотелски посредник, измамил 19 души с капаро

19 души платили капаро почивка на морето, но останали без резервация, както и без парите си. Заради случаите с измамени туристи Комисията за защита на потребителите (КЗП) спира дейността на посредник, който е предлагал хотелско настаняване по българското Черноморие, без да има необходимата регистрация.

От Комисията съобщиха, че до проверката се стигнало след жалби, подадени през юли и август от потърпевши клиенти. Те разказали, че са платили капаро за лятната си почивка, но впоследствие резервациите им били отменени, а внесените суми не им били върнати. Случаят е разгледан на заседание на комисията в сряда.

В хода на проверката КЗП изискала от дружеството документи и писмени обяснения. Събраните доказателства, сред които платежни документи и становища на самия търговец, потвърдили, че той е приемал резервации и е получавал пари за настаняване в туристически обекти.

Справка в Националния туристически регистър обаче показала, че дружеството не е вписано нито като туроператор, нито като туристически агент. Липсата на регистрация била потвърдена и от обясненията на неговия управител.

За извършване на туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени и две наказателни постановления, всяко с имуществена санкция от 5000 евро. Така наложените глоби достигат общо 10 000 евро.

Спирането на дейността е отделна мярка от финансовите санкции. Целта е да бъде прекратено посредничеството при продажба на хотелски резервации без задължителната по Закона за туризма регистрация и да се предотвратят нови случаи на измамени туристи.

От КЗП призовават потребителите да проверяват в Националния туристически регистър дали посредникът, на когото плащат за почивка, има необходимата регистрация. Комисията съветва още да се изисква писмено потвърждение на резервацията, както и предварително да са ясни условията за анулиране и връщане на парите.

Важно е туристите да пазят платежните документи, офертите и цялата кореспонденция с търговеца. Така при евентуална жалба комисията ще може по-ефективно да защити правата им.

Според характера на нарушенията КЗП работи по сигналите съвместно с органите на реда и другите компетентни институции.