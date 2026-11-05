Нова измама с името на датско дружество за управление на активи

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава за получен сигнал от датския надзорен орган, от който става известно, че български граждани използват името на лицензирана датска финансова компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови оферти, информират от комисията.

От КФН предупреждават инвеститорите за възможна инвестиционна измама, която се осъществява от името и чрез корпоративната идентичност на датската компания за управление на активи „АртаСкоуп Капиталфорвалтнинг" А/С („ArthaScope Kapitalforvaltning" A/S) – лицензирано и поднадзорно на датския орган за финансов надзор (Danish Financial Supervisory Authority).

От името на датското дружество български граждани организирали срещи с потенциални инвеститори относно инвестиционни възможности. Създали дори имитиращ уебсайт с домейн ArthaScope - Extend your business across Europe, разясняват от КФН.

Датската компания категорично заявява, че няма присъствие, клон, представители или каквито и да е бизнес дейности на територията на България; няма връзка с лицата, стоящи зад тази дейност, нито с уебсайта ArthaScope - Extend your business across Europe; не е упълномощавала никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от нейно име в България, както и че единственият им официален уебсайт е ArthaScope | Din formue i godt selskab, се посочва в съобщението.

От КФН призовават инвеститорите да не се доверяват на информацията, предоставена им при подобни срещи и припомнят, че всеки, който иска да вложи средства в инвестиционни схеми, може да провери дали дружествата са легитимни и лицензирани от компетентен орган за извършване на съответната дейност. Това може да стане както през сайта на КФН www.sfc.bg, така и през сайта на европейския регулатор ESMA.

Комисията апелира всеки, който е провел или е поканен да проведе среща с въпросните мними представители, да преустанови контакт с тях, предвид опасността от финансови загуби. От комисията съветват при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности да се сезират съответните органи - МВР и КФН.