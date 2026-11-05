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Двама души са ранени, а един е в ареста след бой пред селски магазин. В обедните часове в сряда в РУ-Петрич е получен сигнал за физическа саморазправа пред магазин за хранителни стоки в с. Старчево.

От пристигналите на място полицейски служители е установено, че 34-годишен мъж от селото е пострадал с фрактура на петата, а 58-годишен негов съселянин е с избити два предни зъба.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 63-годишен мъж от с. Старчево. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.