Цветомир Петров: Държавата трябва да намали лихвите, които плаща "Топлофикация София"

Председателят на СОС прати спортните федерации да искат пари от спортното министерство заради острата реакция по повод намерението София да даде 9,6 млн. евро за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд

"Топлофикация София" е пред фалит, защото над 15 г. се управлява зле, защото години наред държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството като продава скъпо газ и я кара да продава евтино топлоенергия. Освен това години наред не са правени основни ремонти на топлопреносната мрежа. Решенията на КЕВР усложняват процеса, без помощта на държавата във връзка с дълга няма как да се подобри състоянието на дружеството. Има някои задължения, които са с над 15% лихва - такава вече не знам дали има и за бързите кредити. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров на брифинг преди началото на сесията.

Той напомни, че два пъти е вкарван за разглеждане доклад на кмета на София Васил Терзиев за независим анализ, но той е бил спиран още в комисии. Предложението ще бъде вкарано за трети път в дневния ред на сесията на СОС на 19 ноември.

"Това е единственото правилно решение. Предстои да видим дали ще бъде прието", посочи Петров.

Следващата седмица енергийната комисия към СОС ще изслуша ръководството на общинското дружество заради авариите и ремонтите, които продължават в много райони на града.

На въпрос на "24 часа" дали след острата реакция на Асоциацията на спортните федерации ще бъде прецизиран докладът, който предвижда столицата да даде 9,6 млн. евро за домакинство на Световната купа по скейтборд и две олимпийски квалификации, Петров заяви, че решението няма нищо общо с подпомагане на конкретен спорт или федерация.

"Асоциацията на спортните федерации трябва да се обърне към спортното министерство. Ние даваме предложение София да кандидатства като домакин, не говорим за подпомагане на каквато и да е федерация или отделен спорт. Говорим за това София да стане столица на скейтборда, което е тотално различно от това дали една асоциация е подпомагана. Смесват се нещата. Ако София стане домакин на олимпийска квалификация и на Световната купа ще бъде огромен световен престиж. Това е много по-различно от това колко пари се дават за детско-юношеския спорт както се опитаха да го извъртят. Федерациите, ако искат пари, министерството на спорта е на бул. "Васил Левски", ако не знаят къде се намира, да отидат да си искат пари от тях", отсече Петров.