Денков: Не знаят как да управляват, това е правителство на лъжата

"Подкрепяхме Андрей Гюров през цялото време. Все още сме в чудесни отношения", каза академикът

Критики към правителството, че не знае как да управлява, и че лъже, отправи бившият премиер и председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната" Николай Денков. В парламентарните кулоари той разкритикува намерението на властта да представи бюджета не в държавна структура като Министерския съвет или парламента, а в столичен университет.

"Прочитът е напълно ясен. Това е нова, в кавички казано, академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг. Видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен и затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато трябва да обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят върху академичното ръководство на УНСС", коментира академикът. И го определи като поредното безобразие.

"Институционално по конституция, ако искат да направят нещо подобно, трябва да поканят експертите да дойдат в Министерски съвет. Там те да кажат експертното си мнение, след което политическото ръководство да вземе политическите решения. Всичко това е една, извинявайте, ще цитирам един друг премиер, пунта мара, с която да се скрие истинският проблем в този бюджет", каза бившият премиер. Той обясни и какъв е истинският проблем - населението ще обеднее и бизнесът ще страда.

Денков се възмути от оправданията за заварените страшно тежки финансови проблеми. Според него винаги е имало такива, включително и през 2022 г. , но тогава управляващите се справили.

"Истинският техен проблем е, че те не знаят как се управлява държава и в момента се учат в движение. Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?", продължи депутатът. Денков заяви, че нарича кабинета правителство на лъжата. "Няма никакво съмнение, че непрекъснато ни засипват с лъжи. Няма друго определение в момента. Трябва да престанат да лъжат", каза шефът парламентарната група на ПП.

Със закриването на комисията по досиетата според него отново се прави опит да се крие истината. "Очевидно е, че все още има какво да се крие в тази комисия и примерът от Унгария го показва много ясно. С този етап на ролята на тайните служби трябва да се приключи. Унгария приключва като отвори досиетата, а България приключва като се опитва да скрие кой от службите участва в Министерски съвет, кой е в Народното събрание, кой е по различните комисии. Това е грешният начин да приключим с тази тема", каза Денков.

На въпрос защо лидерът на "Промяната" Асен Василев не бе на брифинга на Андрей Гюров след изборната загуба на президентския вот Денков каза, че преди това председателят им е направил политическо изявление, което позицията на партията. "Няма никакъв специален знак тук. Ние подкрепяхме Андрей Гюров през цялото време. Подкрепихме го на изборите. Все още сме в чудесни отношения. Ние бяхме на така нареченото събиране по закриване на кампанията на Андрей Гюров. Няма никаква интрига", отсече зам.-председателят на ПП.

Въпросите за евентуалната кандидатура на Андрей Гюров за кмет на София, или пък за нов политически проект, той препрати към бившия служебен премиер. "Предполагам, че г-н Гюров в момента има нужда от поне няколко дни почивка, да подреди нещата за следващия етап", добави Денков.