"Спаси София": Общинският съвет да поеме "Топлофикация София" на ръчно управление

Столичният общински съвет да поеме на ръчно управление общинското дружество "Топлофикация София", чието ръководство да се отчита на всеки 2 седмици пред ресорната комисия. Кметът на София Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров да ползват позициите си, за да осигурят подкрепа за приемане на двата доклада, които касаят извършване на независим анализ и технически одит на дружеството. Това настоя на брифинг преди началото на днешното заседание на СОС лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той добави, че следващата седмица от партията ще изпратят писма до БЕХ, "Булгаргаз", КЕВР и Министерството на енергетиката за спешна среща за предоговаряне на дълга.

"Сега всички средства, които дружеството плаща отиват за покриване на лихвите, които са огромни и изобщо не може да стигне до главницата", уточни Бонев.

Той напомни, че вече 565 дни доклад на "Спаси София" с искане за извършване технически одит на дружеството не се разглежда. А от 1 г. и доклад на кмета Терзиев за независим анализ.

"Така както за 10 млн. евро за скейтборд или за скандални заменки валят обаждания към общинските съветници да подкрепят такива доклади, така това може да се направи и за докладите за "Топлофикация София". Няма как обаче СОС да реши сам проблема, след като държавните органи пращат писма за среща с кмета. В момента дружеството е в технически колапс и цели райони са без парно и топла вода", каза още Бонев.