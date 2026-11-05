Костадинов: Санкцията за табелата Sofia - south вместо Sofia - yug е 400 лева

Не може да се изпише Ministry of Foreign Affairs, защото е на английски, на чужд език



Дезинформация е, че законопроектът на „Възраждане" за българския език предвижда изписване на имената на министерствата на латиница.

Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов опита да обори твърденията, че наименования на учреждения може да се появят транскрибирани с латински букви и без превод.

Според депутата новият закон само регламентира, че устните и писмени изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства, униформи на длъжностни лица се изписват на български език. "Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията. И отделно пише, че употребата на чужд език е допустима при условията на специален закон или когато се отнася до търговска или туристическа дейност, което важи за курорти, бизнеси и така нататък. Не говорим за автоматичен пренос на български фрази на латиница, защото това не е разрешено от Закона за транслитерацията. Той урежда само български географски имена, исторически личности, културни реалии, например Рилски манастир, и термини с български произход в съответната научна област. Нищо друго", настоя Костадинов.

В същото време обаче, на въпрос дали на Министерство на външните работи може да се изпише Ministry of Foreign Affairs, той каза: „Не, защото е на английски, защото е на чужд език. Не се пише на латиница, това е смисълът на закона. Пише се на български, разбира се, защото българският език е единствен официален в Републиката. Това е европейска практика. Подчертавам дебело, този закон е аналогичен на закони, които действат навсякъде в Европейския съюз".

Костадинов добави, че Законът за транслитерацията не се спазвал. "Записано е, че когато имаме географски названия, включващи примерно „София – юг" или „Перник – север" - говорим за такива, които са указателни пътни табели и знаци, те трябва да се изписват на латиница Sofia - yug, а не Sofia - south. Само че на нашите пътни табели се пише на английски. Ето това вече е нарушение на закона, което между другото се наказва с глоба от 400 до 800 лева и имуществена санкция от 2000 до 5000 лева. Надписът на английски на Народното събрание е сбъркан – преведен английският надпис „National Assembly" гласи „Национално събрание", а не „Народно събрание"", допълни още той.

Идеята на властта да представи бюджета в УНСС зам.-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев определи като неуважение към парламента. По-рано днес стана ясно, че управляващите ще представят утре финансовата рамка за 2027 г. в УНСС.

"Ние сме парламентарна република и би било редно всичко да започва и да свършва през парламента. Нито сме президентска република, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента и тук да се коментира и тук да се обсъжда", каза зам.-председателят на НС.

За евентуалната промяна във втория пенсионен стълб той отбеляза, че е имало намерения, който са били неофициално коментирани. "После беше заплашено правителството с протести. Веднага с брифинг чрез изявление на министър-председателя се отхвърли тази хипотеза. Така че към днешна дата не е релевантно да го коментираме", каза Ганев. Той обаче повтори позицията на "Възраждане" вноските. "Хем са задължителни, хем са доброволни, хем отиват в частни фондове. Не става въобще дума за национализация. Всички партиди се запазват. Кой каквато вноска има си остава. Но оттук нататък, оттам всички вноски вече да си отиват в държавата, където са парите за държавното осигуряване. След 20 и колко години частни пенсионни фондове, след милиарди, които са наливат там от нашите пари, в момента получавате 20 € допълнителна пенсия, което е меко казано обидно", гневен бе депутатът.

Цончо Ганев подчерта, че "Възраждане" искат закриване на комисията по досиетата от 47-ия парламент насам - тежко е за бюджета, тъй като всяка година за заплати на няколко чиновника и за консумативи се дават по 5 милиона лв. "Едни хора да усвояват 5 млн. под формата на заплати всяка година, за да ровят в досиета на хора, които най-вероятно вече са на преклонна възраст, или пък една голяма част от тях са починали. Друг е моралният въпрос, че огромната част от тези хора, които имат досие, са били разузнавачи. Били са част от държавата, били са част от ситуация, в която България е имало служби, които са работили за националната защита. Имало е и доносници, но те вече са на възраст, на която не могат определят житието и битието към днешна дата. Време е да затворим тази страница. Добра стъпка е", каза зам.-председателят на "Възраждане". Той се ядоса, че "голяма част от либералните журналисти определят разузнавачи и такива служители на Държавна сигурност за доносници", което е обидно за честта, за достойнството, дори и за паметта. Да, в Държавна сигурност е имало един мракобесен отдел, но всички други отдели са били част от националната ни сигурност, подчерта Ганев.

Малко след него и лидерът на партията Костадин Костадинов даде изявление - за приетият вчера Закон за българския език.