Задържаха трима, заплашвали семейство от Царево заради неплатени бързи кредити

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Мъж и жена от Царево са били заплашвани с физическа саморазправа заради просрочени задължения към две фирми за бързи кредити. По случая са установени трима души – двама мъже и една жена, информират от полицията.

Потърпевшите са 48-годишен мъж и 45-годишна жена, които живеят на семейни начала. По техни данни заплахите са отправени от представители на двете кредитни компании заради неплатени вноски по задълженията им.

След бързи полицейски действия са установени двама криминално проявени мъже – на 47 години от Сливен и на 40 години от Царево, както и 36-годишна жена от Ахтопол.

Полицията е претърсила офисите на двете фирми, както и жилище и автомобил, използвани от тримата. Иззети са компютърна техника, мобилно устройство и пет телефона.

По случая е образувано досъдебно производство.