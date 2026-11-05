ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За 3 години Китай възстанови 70% от увредените еко...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Задържаха трима, заплашвали семейство от Царево заради неплатени бързи кредити

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

3528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Задържаха трима, заплашвали семейство от Царево заради неплатени бързи кредити СНИМКА: Pixabay
Задържаха трима, заплашвали семейство от Царево заради неплатени бързи кредити СНИМКА: Pixabay

Мъж и жена от Царево са били заплашвани с физическа саморазправа заради просрочени задължения към две фирми за бързи кредити. По случая са установени трима души – двама мъже и една жена, информират от полицията.

Потърпевшите са 48-годишен мъж и 45-годишна жена, които живеят на семейни начала. По техни данни заплахите са отправени от представители на двете кредитни компании заради неплатени вноски по задълженията им.

След бързи полицейски действия са установени двама криминално проявени мъже – на 47 години от Сливен и на 40 години от Царево, както и 36-годишна жена от Ахтопол.

Полицията е претърсила офисите на двете фирми, както и жилище и автомобил, използвани от тримата. Иззети са компютърна техника, мобилно устройство и пет телефона.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха трима, заплашвали семейство от Царево заради неплатени бързи кредити СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание