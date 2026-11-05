Митничари задържаха над 400 пратки с наркотици, скрити във вейпове, бонбони и близалки

Повече от 400 пратки с наркотични вещества, скрити във вейпове, бонбони и близалки, са задържали митнически инспектори при проверки в склад на куриерска компания. Акцията е проведена в рамките на вчерашния ден като част от продължаващата операция „Хидра" на Агенция „Митници".

В пратките са открити повече от 10 вида синтетични и полусинтетични канабиноиди, вложени в продукти за консумация. Те са били предназначени за крайни получатели в България.

Пратките са изпратени от държава в Европейския съюз и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне. Продуктите се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим. Според законодателството на тези страни стоките трябва да се реализират само на местния пазар. Заради свободното движение на стоки и пратки в ЕС обаче те се изпращат и до други държави членки.

снимка: Агенция „Митници"

Операция „Хидра" се провежда от отдел „Борба с наркотрафика" на Агенция „Митници" от май насам. До момента в рамките й са задържани над 5000 пратки с наркотични вещества. Основните им получатели са младежи и тийнейджъри.

Съвместно с отдел „Киберпрестъпност" на ГДБОП са ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства.

От Агенция „Митници" посочват, че работят активно със съдействието на някои куриерски компании за установяване на подобни пратки и недопускането им на територията на страната.