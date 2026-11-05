Демерджиев: Четирима митничари са задържани във Варна за данъчни престъпления

В момента във Варна тече акция по линия противодействие на данъчни престъпления. Става въпрос за няколко митнически служители, както и дружества, замесени в тази практика.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев малко преди да дари кръв заедно с министъра на здравеопазването, шефа на СДВР и над 40 служители на МВР в столичната болница ”Св. Иван Рилски”.

Касае се за контрабанден внос на стоки от Китай, и стоки на занижени цени. По този начин се ощетява сериозно държавният бюджет, каза още той.

Четирима митнически служители са задържани, от които двама са на ръководни позиции. Останалите задържани в хода на акцията са представители на дружества, участвали в схемите, каза още вътрешният министър и заяви, че тези акции ще продължат.

“Никой не бива да живее в илюзията, че служейки в държавна структура, по някакъв начин е защитен. Напротив, всяка една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде във фокуса на нашето внимание постоянно.”

МВР работи по случая от доста време, данни за политическа протекция към момента няма, но това не е единичен случай.