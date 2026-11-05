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Зам.-министър Карадимова: България може да е активен участник в развитието на технологии за сигурност

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снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

„България трябва да бъде не само потребител на новите технологии, но и активен участник в тяхното създаване, развитие и индустриално приложение", заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова пред участниците в юбилейното издание на международната конференция AFCEA TECHNET Sofia 2026, която събира представители на държавните институции, отбранителната индустрия, технологичния бизнес, научните среди и международни партньори.

В приветствието си тя поздрави организаторите за последователните усилия за утвърждаването на конференцията като значима международна платформа за обмен на идеи, експертен опит и добри практики в областта на технологиите, сигурността и отбраната, информираха от министерство на икономиката. 

Заместник-министър Карадимова подчерта, че динамичното развитие на изкуствения интелект, автономните системи, безпилотните платформи и киберсигурността променя съществено средата за сигурност и поставя нови изисквания пред отбранителните способности на съюзниците.

В изказването си икономическият заместник-министър открои значението на конкурентоспособната индустриална база за развитието на съвременни отбранителни способности. Тя посочи, че насърчаването на инвестициите, модернизацията на производствените мощности, научноизследователската дейност и партньорството между бизнеса, университетите и научните организации са ключови предпоставки за технологичния напредък и дългосрочната конкурентоспособност на българската икономика.

В заключение Михаела Карадимова пожела на участниците ползотворни дискусии, нови професионални контакти и успешни партньорства, които да допринесат за развитието на високотехнологичната индустрия и отбранителните способности.

По случай отбелязването на 80-годишнината от създаването на AFCEA International и 33 години от основаването на българската секция, заместник-министър Михаела Карадимова получи почетен Плакет на организацията.

снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

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