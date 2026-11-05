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ДБ се обявиха против закриването на Комисията по досиетата

Деляна Къркеланова

Деляна Къркеланова

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Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев
Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Велислав Николов

Категорично против сме. Смятаме, че нещата трябва да вървят по-скоро като в Унгария, където разкриха 60 хиляди агенти на тяхната Държавна сигурност, а не като в България, където се стремят по всякакъв начин да заметат следите от тази срамна част от българската история. 

Това коментира съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в парламентарните кулоари по повод предложението Комисията по досиетата да се закрие И да стане помощен орган, подчинен на председател на държавна агенция "Архиви".

"Българите трябва да знаят кой е бил агент на ДС, кой те и кой има експозиция към властта по един или друг начин. Българите имат право на тази прозрачност, няма смисъл от закриването и тя да отива в "Архиви" и премиера да отговоря за това дали един, или друг агент ще бъде закрит", смята Мирчев. 

По думите му и към момента на много ключови позиции имало хора свързани с мрежите на ДС. "Това е приумица на Иво Христов, която трябва да бъде спряна", заключи той. 

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пък закриването на комисията е логично. "Тя няма функция, всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри. За какво да съществува? То е смешно", каза той малко по-рано пред медиите. 

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

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