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Син наби 66-годишната си майка в с. Войвода

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Полиция
Полиция

Син наби 66-годишната си майка в с. Войвода, община Нови пазар.

Досъдебно производство за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие е образувано в Районното управление в Нови пазар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

На 5 ноември е получен сигнал, че 40-годишен мъж от село Войвода е нанесъл удари на 66-годишната си майка след семеен скандал и ѝ е причинил телесна повреда. При преглед в болнично заведение в Нови пазар е установена фрактура на дясната ръка на пострадалата.

Полиция

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