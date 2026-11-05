Старт на делото срещу мъж, убил жестоко с нож приятеля на сестра си.

В Окръжния съд в Хасково стартира делото срещу мъж, убил с особена жестокост приятеля на сестра си в димитровградското село Горски извор, предаде БТА.

На подсъдимата скамейка бе изправен Тихомир Костов, на 33 г., който на 15 март 2025 г. при битов скандал наръгал няколко пъти с нож в корема, шията и областта на сърцето Кристиян Петев (29 г.). Майката и сестрата на убития бяха конституирани като граждански ищци по делото. Магистратите уважиха искането за събиране на нови доказателства.

Мярката за неотклонение „Задържане под стража", взета спрямо Костов, остава в сила. Тя бе определена на 19 март, четири дни след извършването на престъплението. Делото ще продължи по общия ред на 11 декември.

При гледане на мярката за неотклонение на обвиняемия, прокуратурата обясни, че в дните преди да извърши престъплението, Костов е живял при сестра си и нейния приятел. Двамата мъже са били приятели от деца. Преди убийството двамата се скарали, а спорът бил за това кой да купи храна. Сестрата на обвиняемия е пряк свидетел на извършеното. Тя е подала сигнал за престъплението на телефон 112.