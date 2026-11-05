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Кола изгоря в гараж в Пловдив

Ваня Драганова

Редактор: Ваня Драганова

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Огънят вероятно е тръгнал от късо съединение

Лек автомобил „Хюндай" изгоря напълно при пожар в гараж в  квартал „Кършияка" в Пловдив. Сигналът за огъня е получен около 19,20 ч. снощи на телефон 112, съобщават от полицията. Пламъците, които стигнали  и до фасадата на съседна сграда, бързо били потушени от пристигналия противопожарен екип. 

По първоначални данни запалването не е предизвикано умишлено, а най-вероятно е в резултат на късо съединение. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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