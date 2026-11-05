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53-годишен строши с юмрук стъклото на млад водач в Пловдив

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24 часа Пловдив онлайн

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Полицейска кола
Полицейска кола

Нахвърлил се със заплахи и обиди, задържан е за 24 часа

53-годишен шофьор е задържан след проявена агресия на пътя в Пловдив, съобщиха от полицията. Около 13.40 ч. във вторник патрул на Първо РУ реагирал на сигнал за конфликтна ситуация на бул. „Кукленско шосе" в областния град.

Според информацията мъжът слязъл от автомобила си, нахвърлил се с обиди и заплахи към друг по-млад водач и с юмрук счупил предното ляво стъкло на колата му. Извършителят е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Срещу него се води бързо производство.

Полицейска кола

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