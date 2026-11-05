ДПС: Да видим бюджета, от шест месеца насам само се говори за много неща

Със закриването на комисията по досиетата щяло да се блокира делото за Възродителен процес, което се води по сигнал от движението

ДПС станаха поредната опозиционна парламентарна сила, която днес се възмути от намеренията на управляващите да представят държавната финансова рамка за 2027 г. в столичен университет.

"Предпремиерата на държавния бюджет беше в Брюксел, а сега виждаме, че премиерата ще е в УНСС. А като абсолютно неглижиране и неуважение на институцията Народно събрание. На фона на очакваното представяне на бюджета обаче последните седмици чуваме все повече лъжи, които се доказаха и с документи от Европейската комисия. Виждаме, че заявките и обещанията за социален бюджет всъщност удрят най-уязвимите хора от обществото. А промените, които се говори, че се предвиждат, са в ущърб на хората, които работят, хората, които получават най-ниски доходи, включително минимална работна заплата", коментира Атидже Вели.

Съпартийката й Айтен Сабри отбеляза, че и предишния бюджет не бил много цветущ, но ДПС го подкрепили, защото България трябвало да продължи да работи и да има работеща държава. И заяви, че все още очакват да видят новия бюджет. "Всеки ден чуваме празни обещания. Давам ви един елементарен пример - очаквахме минималната заплата да е 690 евро. Вчера излезе вече окончателната сума, която е €660. Какво ще се купува с €660, когато цената на хляба се увеличава всеки ден?, " попита зам.-председателката на парламента.

Сабри се възмути, че държавата продължава да тегли държавен дълг и поиска да се говори за него, за дефицита и други макроикономически показатели. "Ами данъците, които се опитват да вдигнат? Да, говорят за намаляване на данъчния праг, говорят за данъчни облекчения за семейства с деца... Но нека да видим бюджета, защото от шест месеца насам се говори за много неща, но за съжаление всичко остава на хартия. Очакваме да видим реалните резултати", каза тя.

Станислав Анастасов се възмути от намерението на управляващите да закрият комисията по досиетата, която определи като "едно от демократичните постижения, на което се изгражда скъсването с комунистическото минало и осъждането на престъпленията на тоталитарния режим". Той напомни, че още с научаването на идеята, ДПС възрази, а председателят им Делян Пеевски имал много ясна позиция по въпроса.

"Става дума за класифицирана информация, за изключително голям обем документи, на практика тези архиви ще бъдат погребани. Това, което е изключително важно за нас - по този начин ще се блокира делото за така наречения Възродителен процес, което се води в момента от Военна прокуратура след наш сигнал. По този начин се предпазват палачите на Възродителния процес от това да ги застигне справедливост", каза Анастасов. И се закани, че ДПС няма да го допусне и ще работи с цялата демократична общност, за да предотвратят закриването на комисията. "Разделителните линии помагат единствено на правителство да закрие комисията. Ние такива не търсим и няма да допуснем", каза депутатът.