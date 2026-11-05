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Шефът на СДВР: Четирима са задържани за незаконни следене при акцията в Гурково

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева
Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

Четирима души са задържани за незаконно следете при акцията на СДВР и ГДБОП в база на компанията за производство на метален амбалаж и опаковки "Булметал" в Гурково. Това съобщи шефът на столичната полиция Николай Пелтеков. 

Той не каза кои са арестуваните, само посочи, че са на възраст от 31 до 54 години. Сред тях обаче попада и шефът на фирмата Кольо Атанасов, казаха адвокати на фирмата. Засега няма обвинени, проверява се съпричастността на задържаните. Иззети са устройства, на които са назначени експертизи, посочи Пелтеков.

Имаме предположения, но след експертизи ще стане ясно за какво са използвани тракерите, обясни шефът на СДВР. И добави, че макар случаят да е далеч от София, столичната полиция работи по него, защото сигналът е бил подаден първо при тях. Обясни, че хората имали съмнения, че ги следят.

Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс – "Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация", посочиха от СДВР. Предвиденото в закона наказание по този състав е затвор от 1 до 6 години.

По данни на адвокатите на собственика, които са били на място по време на операцията, са иззети компютри и телефони. Антимафиотите са търсили тракери, използвания за следене на хора. Няма официална информация кои хора са били обект на проследяване и каква е връзката на Кольо Атанасов с издирваните устройства.

Полицаи са влезли в производствената база на предприятието за метален амбалаж в Гурково късно вечерта на 4 ноември. Едновременно с това са извършени претърсвания и в дома на бизнесмена.

Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

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