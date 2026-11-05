Еюп Темиз остава за постоянно в ареста, закрили заседанието заради разпити на 4-ма нови свидетели

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Обвиняемият за убийството на Слави Бинев Еюп Темиз остава за постоянно в ареста. Това стана ясно след закритото заседание по мярката му за неотклонение в Апелативния съд в София.

Според магистратите Темиз може да се укрие и да извърши друго престъпление, ако е на свобода.

Заседанието е било закрито по искане на защитата заради разпити на 4 нови свидетели.

Адвокатката на Темиз Тезгюл Лютфиева посочи след заседанието, че не е запозната с тях. Клиентът й още не е дал обяснения за убийството пред разследващите.

Слави Бинев беше убит на 24 октомври в дома си. Тогава Темиз е бил на гости на бизнесмена, с когото са приятели от години. Бинев е трябвало да разреши спор между съпругата на Темиз Ния и неин съдружник в строителния бизнес.

Криминалистите задържаха Еюп Темиз само час, след като е убил Бинев. На стрелбата е имало свидетели, а оръжието на престъплението също е намерено.