Демерджиев, Ивкова, Пелтеков и над 40 полицаи дариха кръв

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, шефът на СДВР Николай Пелтеков и над 40 служители на МВР дариха кръв в столичната болница "Св. Иван Рилски".

“Полицаите са хора с големи сърца, това трябва да се знае, и винаги са готови да помогнат. Ние сме репресивен орган, когато става въпрос за хора, нарушаващи закона. Във всички останали случаи полицаят трябва да е човек, който е в помощ и в услуга на гражданите.”

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че подобна акция се предвиждат в Русе, а впоследствие мобилна станция за кръводаряване ще застане пред Министерството на вътрешните работи. По думите му, това ще се превърне в трайна практика.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и шефът на СДВР Николай Пелтеков дариха кръв заедно с над 40 служители на МВР. СНИМКА: Йордан Симеонов

”Днес призоваваме гражданите също да се включат в такава акция. Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, но в същото време за друг човек това е животоспасяващо”, каза още той.

“Всяка капка кръв спасява животи, затова даваме личен пример и се надяваме останалите представители на гражданското общество да последват този пример и да дадат кръв”, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

”Знаете, че имаме 6 регионални центъра по трансфузионна хематология, има и отделения по трансфузионна хематология в страната, така че има достатъчно центрове. Ще има и изнесени пунктове, което дава допълнителна възможност за кръводаряване и по този начин за спасяване на човешки живот”, допълни тя.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. СНИМКА: Йордан Симеонов

Министрите се запознаха и с двама пациенти, на които често се налага вливане на кръв. Те благодариха на полицаите и министрите за примера, който дават. Благодариха и на всички граждани, които даряват.