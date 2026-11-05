Нови бомбени заплахи срещу три самолета до София, единият кацна извънредно в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови бомбени заплахи бяха отправени срещу три самолета, изпълняващи полети до София в четвъртък сутринта.

Два от самолетите, които са от Копенхаген и Мадрид, са кацнали в София. Третият самолет, който е идвал от Лондон, е бил пренасочен към Пловдив.

Полетът от Лондон е бил до летище "Васил Левски".

"На борда имаше 184 пътници. Извеждаме ги и ще проверим дали има взривно устройство", обясни пред "24 часа" директорът на аеропорта Красимир Пешев.

Независимо дали има, или няма бомба, пасажерите ще бъдат извозени до София с автобуси.

Оператор и на трите полета е авиокомпанията Ryanair.

В сряда заплахи за бомби в седем самолета в цяла Европа вдигнаха властите на крак. Две от заплахите бяха в самолети за София.

Бомбените сигнали за двата самолета от Бергамо и Дъблин, кацнали в София, са били получени с 1 имейл около 10:35 ч. в сряда, съобщиха от "Гранична полиция". При проверките и на двата самолета не бяха открити бомби.

След като бяха получени сигналите, е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал у нас в 11:10 ч., и при пълната проверка на борда му не е открито взривно устройство. В същия имейл е била получена заплахата и за самолета, идващ от Дъблин. Той е кацнал 2 часа и 20 минути по-късно: в 13:30 ч, а проверката му е свършила в 14:50 ч. И на него не е била открита бомба, обясняват от "Гранична полиция".

По-рано в четвъртък пътнически самолет на ирландската авиокомпания „Еър Лингус", изпълняващ полет от Дъблин до Рим, е бил отклонен към Франция заради сигнал за бомба. Машината е кацнала във военновъздушната база „Евро" в Нормандия, след като е била ескортирана от изтребители.