КНСБ: 1516 евро на месец трябват за издръжка на тричленно семейство

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Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота е 842 евро за един работещ човек, живеещ сам. За тричленно семейство необходимият общ доход е 1516 евро при двама работещи родители и едно дете до 14 години. Това показват резултатите от изследване на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за третото тримесечие, предаде БТА. Данните бяха представени от Виолета Иванова, ръководител на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към синдиката.

Според изследването заплатата за издръжка бележи задържане на темпа от 1,7% на тримесечна база, но на годишна база ръстът се ускорява с 6,4% спрямо септември 2025 г. Повече от половината от наетите лица – 57,7%, се осигуряват на доход, по-нисък от необходимия за издръжка.

Изводите от изследването показват засилен ценови натиск върху домакинствата и бизнеса.

За храна и обществено хранене са необходими 333 евро месечно за едно работещо лице, посочват от КНСБ. На годишна база хранителните стоки са поскъпнали с 5,3%.

Затвърждава се неблагоприятната тенденция ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително от повишаването на цените на хранителните стоки, без да се наблюдава скъсяване на разликата, сочи изследването на КНСБ.

От синдиката отбелязаха, че настояват за минимум 10% средногодишен ръст на заплатите в проектобюджета за 2027 г. Искането обхваща както публичния сектор, така и реалната икономика.

КНСБ настоява също за преразглеждане на схемата за компенсиране на бизнеса заради нарастващите цени на електроенергията.

От синдиката предупреждават, че заради поскъпването на природния газ бизнесът ще бъде принуден да включи по-високите енергийни разходи в крайните цени на продуктите си, което може да доведе до нов инфлационен натиск на пазара.