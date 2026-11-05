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Тийнейджър удари учител, бутна го на земята

Диана Варникова

Диана Варникова

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Училищен автобус
Училищен автобус Снимка: Снимка: Валери Ведов

Непълнолетен, извършил дръзка и агресивна хулиганска проява, е задържан в ареста на Районното управление в гр. Септември. Случката се разиграла вчера в ранния следобед пред сградата на местна професионална гимназия.

При влизане в училищния автобус дежурен учител забелязал непристойно поведение у 16-годишен тийнейджър, който не бил възпитаник на гимназията, но се намирал в превозното средство.

Последвала забележка от страна на 60-годишния учител и покана младежът да слезе. При слизането непълнолетният нанесъл удар с глава в лицето на преподавателя, който паднал на земята.

С тези си действия хулиганът предизвикал негодувание и възмущение сред присъстващите наблизо учители, ученици и случайни минувачи.

Извършителят е жител на септемврийското село Ковачево и ученик в училище в Пазарджик. Той е задържан за срок до 24 часа в ареста на РУ-Септември, а по случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в Районната прокуратура в Пазарджик.

Училищен автобус

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