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Задържаха "телефонна терористка" в Пазарджик, заплашила общинска дирекция

Диана Варникова

Диана Варникова

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Полицаи задържали жената
Полицаи задържали жената Снимка: Камелия Александрова

Криминалисти от РУ-Пазарджик задържаха млада жена, подала фалшив сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Дирекция „Гражданска регистрация на населението" към Община Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В края на август тази година тя бе установена и задържана като подател на подобен злоумишлен сигнал за поставена бомба в сградата на общинската администрация.

Вчера от ръководството на Община Пазарджик е получена информация, че на електронната поща на институцията е изпратена заплаха.

Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, които съвместно с общинските служители евакуирали сградата.

След извършената щателна проверка не са открити опасни предмети или вещи, а работата на структурата е възобновена. В резултат на предприетото разследване екипи от сектор „Криминална полиция" при полицейското управление в областния град успели да влязат в дирите на подателя.

Оказало се, че това е 25-годишна жена от гр. Пазарджик, която бе задържана и в края на август за същото провинение. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицаи задържали жената

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