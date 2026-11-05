Закриването на Комисията по досиетата е грешка. Това коментира във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Тома Биков по повод предложението Комисията по досиетата да се закрие и да стане помощен орган, подчинен на председател на държавна агенция "Архиви".

Той заяви, че вместо комисията да бъде преобразувана в Институт за национална памет, управляващите са избрали да прекратят дейността ѝ. Биков смята, че така се пропуска възможността паметта за тоталитарния период да обедини българското общество, вместо да го разделя.

Позицията му се различава от тази на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес обяви закриването на комисията, инициирано от управляващите, за логично.

"Тя няма функция, всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри. За какво да съществува? То е смешно", заяви Борисов.

Срещу промяната днес се обявиха и съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Ето какво гласи целият пост на Тома Биков:

Закриването на Комисията по досиетата е грешка. През последните няколко години опитах да повдигна темата за нейната трансформация в Институт за национална памет, който да се ръководи от хабилитирани лица, но всеки път тази тема беше оставяна на заден план. Имаше два основни варианта за трансформация на комисията. Първият - към нея да премине и архивът на БКП и тя да се занимава с научни изследвания на тоталитарния период в неговата цялост. Вторият - комисията да се посвети на научни изследвания свързани с политическото насилие, като към нея премине и архивът на политическата полиция отпреди 1944 година. Вероятно можеше да има и други предложения, които да се дебатират и да се търси обществен консенсус около тях. Правителството на Румен Радев обаче реши да удовлетвори посткомунистическия нагон на една от агитките и с това административно да затвори една тема, която така или иначе вече е превърната в памет. Тази памет се нуждаеше от усилия, за да бъде превърната не в повод за разделение, а във възможност за свързване на българската история. Вместо тези усилия да бъдат положени, Радев отново избра общественото разделение. И ще го получи.