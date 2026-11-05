ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летенето поскъпна с 15%, Европа се готви за нов шо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Красиви умове си дават среща на изложението "Младежко техническо творчество" в Горна Оряховица (снимки)

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

1348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Дима Максимова

40 отбора на бъдещи инженери и изобретатели са в горнооряховската Спортната зала „Никола Петров", където бе открито юбилейното 10-то издание на Националното изложение „Младежко техническо творчество".

Форумът, който по традиция се организира от Фондация „Милен Григоров" с подкрепата на местната власт, тази година отбелязва важен етап от развитието си — вече има официално патент като защитена марка. Форматът от години събира на едно място най-талантливите млади технически умове на България, давайки трибуна на следващото поколение инженери. 

40 ученически отбора от водещи технически гимназии и средни училища в страната се включват в надпреварата.

Младите изобретател демонстрират свои авторски софтуерни и инженерни прототипи в сферата на роботиката, автомобилите, възобновяемата енергия, смарт градовете и 3D технологиите.
 Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики" в Търговище демонстрира реален автомобил и симулатор. Икономична кола представят ученици от Чепеларе. 
СУ „Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица излага визията си за „Умен град на бъдещето". Екипите от Девин и горнооряховските Професионални гимназии по електротехника „А. С. Попов" и по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов" впечатляват с тракери за фотоволтаични панели и приложения на стъпкови двигатели за централи.
В надпреварата се включват и традиционните лидери в техническото образование — Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" от Севлиево и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов" от София.
Участниците са категорични, че изложението в Горна Оряховица се утвърждава като най-значимата платформа у нас за среща между бизнеса, средното образование и бъдещите STEM таланти на България. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)