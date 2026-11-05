Красиви умове си дават среща на изложението "Младежко техническо творчество" в Горна Оряховица (снимки)

40 отбора на бъдещи инженери и изобретатели са в горнооряховската Спортната зала „Никола Петров", където бе открито юбилейното 10-то издание на Националното изложение „Младежко техническо творчество".

Форумът, който по традиция се организира от Фондация „Милен Григоров" с подкрепата на местната власт, тази година отбелязва важен етап от развитието си — вече има официално патент като защитена марка. Форматът от години събира на едно място най-талантливите млади технически умове на България, давайки трибуна на следващото поколение инженери.

40 ученически отбора от водещи технически гимназии и средни училища в страната се включват в надпреварата.

Младите изобретател демонстрират свои авторски софтуерни и инженерни прототипи в сферата на роботиката, автомобилите, възобновяемата енергия, смарт градовете и 3D технологиите.

Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики" в Търговище демонстрира реален автомобил и симулатор. Икономична кола представят ученици от Чепеларе.

СУ „Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица излага визията си за „Умен град на бъдещето". Екипите от Девин и горнооряховските Професионални гимназии по електротехника „А. С. Попов" и по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов" впечатляват с тракери за фотоволтаични панели и приложения на стъпкови двигатели за централи.

В надпреварата се включват и традиционните лидери в техническото образование — Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" от Севлиево и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов" от София.

Участниците са категорични, че изложението в Горна Оряховица се утвърждава като най-значимата платформа у нас за среща между бизнеса, средното образование и бъдещите STEM таланти на България.