Димитър Стоянов: Изкуственият интелект е в основата на съвременната отбрана

Внедряването на изкуствения интелект, автономните системи и интелигентните технологии вече не е въпрос на бъдещи планове, а критичен фактор за съвременното отбранително планиране и оперативно превъзходство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на международната конференция AFCEA TechNet Sofia 2026. Юбилейният форум се провежда на 5 и 6 ноември в Централния военен клуб в София под патронажа на министъра на отбраната, съобщиха от военното министерство.

В обръщението си към участниците Стоянов акцентира върху необходимостта от ускорено внедряване на нови технологии в отбраната, развитие на съвместни способности със съюзниците и укрепване на технологичната независимост. Той отбеляза, че динамично променящата се среда за сигурност налага нов подход към изграждането на отбранителни способности.

снимка: Министерство на отбраната

„Постигането на истинска технологична независимост и стратегическа устойчивост изисква синергия и дълбока интеграция между трансатлантическите структури, европейските механизми за сигурност, националните ни институции, академичната общност и предприемаческия сектор", заяви министърът.

По думите му именно взаимодействието между тези структури е предпоставка за изграждането на устойчива и сигурна отбранителна среда, основана на съвременни технологии и ефективно използване на наличния научен и индустриален потенциал.

Сред най-важните задачи на министерството на отбраната министърът открои противодействието на новите асиметрични заплахи в Черноморския регион. Особено внимание беше отделено на атаките с безпилотни системи срещу търговски кораби, които създават рискове за сигурността на морските маршрути, икономическата стабилност и регионалната сигурност. За справяне с подобни предизвикателства са необходими модерни средства за ранно откриване, наблюдение и ефективно управление на системите за противодействие.

В тази връзка Димитър Стоянов припомни, че на 30 октомври 2026 г. България се присъедини към инициативата на съюзници от НАТО „Способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи". Участието в нея създава възможности в бъдеще за координиране на националните усилия с тези на съюзниците, както и за използване на общия научен и индустриален потенциал при изграждането на оперативно съвместими способности за защита от съвременни въздушни заплахи, включително безпилотни летателни апарати.

В рамките на приветствието си Димитър Стоянов поздрави полковник (о.р.) доцент д-р Симеон Атанасов Краликов по повод неговата 85-годишнина и му връчи плакет на Министерството на отбраната като признание на дългогодишния му принос и всеотдайна работа за утвърждаването на AFCEA Секция София.

През 2026 г. AFCEA International отбелязва 80 години от своето създаване. Юбилейното издание на конференцията TechNet Sofia събира представители на НАТО, държавните институции, отбранителната индустрия и академичните среди.