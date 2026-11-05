София се размина с 1 глас да даде 9,6 млн. евро за състезания по скейтборд

София няма да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации и Световната купа по скейтборд и няма да даде 9,6 млн. евро за организацията им. Решението, което бе включено в дневния ред на днешната сесия на Столичния общински съвет не мина с 1 глас въпреки бурната дискусия по темата, продължила повече от час.

Идеята предизвика остра реакция от Асоцияцията на спортните федерации.

Сред основните противници на идеята за домакинствата бяха от "Спаси София".

"Един глас не стигна, за да мине този доклад, който бих определил като "на свинче звънче". София няма нито един скейт парк, но иска да домакинства 3 първенства срещу 9,6 млн. евро. Има 126 спортни клуба, които получават едва 1 милион евро годишно. Явно това е 10 пъти по-маловажно от 3 състезания по скейтборд", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и добави, че на следващата сесия ще внесе доклад за изграждането на 5 скейт парка.

"За да разпределяш едни пари, първо трябва да ги изкараш, а г-н Бонев не е създал нито един бизнес. Нашата цел е София да е домакин на значими събития в спорта и културата. Това са инвестици в града. Има много сериозно неразбиране и изкривяване защо искахме да организираме тези състезания. Това беше невероятна възможност за София, която за съжаление няма да се случи. Но имаме колективен орган, това е демокрацията", коментира кметът на столицата Васил Терзиев, който бе сред вносителите на доклада за домакинствата.

"Поздравления на всички, които успяха да не дадат възможност на София да бъде домакин. Вие сте една голяма нула", заяви след гласуването председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Още по-краен бе общинският съветник Димитър Петров от ПП-ДБ, който заяви, че "Спаси София" вече били "Мрази София". Според него срещу 9,6 млн. евро София щяла да спечели 45 млн. евро преки и непреки инвестиции от трите домакинства. Той обаче не успя да обясни колко от тях ще получи общината. Но добави, че само допълнителните нощувки щяха да са 70 000.