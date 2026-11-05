ДСБ: Кабинетът отменя ограничения, които пазят бюджета от прекомерни дефицити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България вече е плащала катастрофална цена за безотговорна финансова политика. Сега правителството предлага да премахне част от законовите ограничения, въведени именно за да не се повтарят грешките от миналото. Това пишат от „Демократи за силна България" (ДСБ) в своя позиция относно предложените промени в Закона за публичните финанси.

Спорът за промените във фискалните правила се води още от септември, когато предложенията за изменение на Закона за публичните финанси бяха публикувани за обществено обсъждане. С тях се предвижда отпадане на част от действащите национални числови ограничения за бюджетния дефицит и дълга, като вместо тях се залага на новата европейска рамка за фискален надзор.

На 3 ноември бюджетната комисия в Народното събрание одобри на първо четене промените в Закона за публичните финанси с 12 гласа „за", 6 „против" и 3 „въздържал се". Основната промяна е растежът на нетните първични разходи да стане водещ показател при фискалното наблюдение вместо досегашната средносрочна цел за структурния дефицит.

Според партията промените предвиждат отпадане на конкретни национални ограничения за структурния дефицит и поставят под въпрос досегашните механизми за бюджетна дисциплина.

От ДСБ припомнят, че след финансовата катастрофа от 1996–1997 г. България постепенно е изградила система от фискални правила, чиято цел е да ограничава възможността днешните разходи да се финансират с бъдещи дългове.

Партията подчертава, че е наследник на политическата традиция, която през 1997 г. въвежда валутния борд, извежда страната от финансовия колапс и поставя началото на консенсуса за фискална дисциплина.

От ДСБ изтъкват още, че европейските правила не задължават България да се отказва от допълнителните си национални ограничения. Затова според партията решението на кабинета е политически избор, а не неизбежно изискване на Европейския съюз.

Според ДСБ премахването на тези ограничения без въвеждането на равностойни гаранции може да увеличи риска от трайни бюджетни дефицити, нарастващ държавен дълг и по-високи разходи за неговото обслужване.

От партията настояват правителството да обясни защо премахва националните фискални предпазители, преди да е доказало, че новите правила ще защитават публичните финанси поне толкова ефективно.

„България има нужда от финансова стабилност, а не от бюджетна политика, подчинена на политическия календар", заявяват от ДСБ.