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Намушкан 7 пъти с нож на сватба в Раковски иска 70 000 евро от нападателя си

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Подсъдимият Митко Маленков не се признава за виновен.
Подсъдимият Митко Маленков не се признава за виновен. Снимка: Ваня Драганова

Подсъдимият Митко Маленков не признава вина, разпитват 30 свидетели

37-годишният Милко Маринов, намушкан 7 пъти с нож в гърба на сватба в Раковски, настоя да получи 70 000 евро като обезщетение от подсъдимия за нападението Митко Маленков. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа иска му в хода на делото.

Милко Маринов е бивш мъж на сестрата на 33-годишния Митко Маленков. След раздялата Милко и жена му си поделили децата - всеки от тях гледал по едно от тях, но нямало разбирателство и двата рода враждували открито. Милко и Митко се засекли на сватба на 13 октомври 2024 г. Размяна на реплики и скандали между двамата нямало, но Митко убеждавал част от гостите на тържеството да набият бившия му зет. Те не се съгласили и в един момент Митко извадил нож и нанесъл на Милко 7 удара. Лекарите успели да го спасят.

Митко Маленков е обвинен в опит за умишлено убийство. Не признава вина и делото ще протече с разпит на 30 свидетели.

Първите 15 от тях ще бъдат изслушани на 16 декември т. г.

Подсъдимият Митко Маленков не се признава за виновен.

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