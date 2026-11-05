Разбиха канал за трафик на мигранти през 3 граници, задържаха четирима от Кърджалийско и Пазарджишко

Четирима мъже са задържани при специализирана операция на Гранична полиция срещу канал за нелегални мигранти, действал през българо-гръцката, българо-турската и българо-румънската граница. Арестуваните са на 47, 25, 21 и 18 години и живеят в областите Кърджали и Пазарджик и са от криминалния контингент.

Според разследващите групата е действала от февруари тази година. Мигрантите, предимно граждани на Иран, Ирак и Сирия, са преминавали нелегално през границите с Гърция и Турция, след което са били превозвани с леки автомобили през България. Крайната цел е била извеждането им през българо-румънската граница към други държави.

Операцията е проведена на 3 ноември от служители на Главна дирекция „Гранична полиция" по досъдебно производство, образувано в Граничното полицейско управление в Момчилград. Извършени са претърсвания и изземвания на девет помещения, както и процесуално-следствени действия на седем адреса. Иззети са предмети, свързани с разследваната престъпна дейност. Разпитани са и множество свидетели.

От Окръжната прокуратура в Кърджали уточняват, че четиримата мъже са обвинени по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс в престъпен сговор за незаконно превеждане на хора през държавната граница с цел имотна облага. Според обвинението те са действали заедно в периода от февруари до октомври 2026 г., като са организирали незаконно преминаване на граници както в България, така и към други държави.

Разследването продължава.