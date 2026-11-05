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Русе е домакин на годишната конференция на Дунавската конференция на ректорите

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снима: Община Русе
снима: Община Русе

Кметът на Русе Пенчо Милков приветства участниците в Годишната международна конференция на Дунавската конференция на ректорите, която се провежда днес в Русенския университет „Ангел Кънчев". Форумът събра ректори, заместник-ректори, представители на университети и международни организации от държавите по поречието на Дунав и се организира в контекста на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, съобщиха от общината. 

Дунавската конференция на ректорите обединява 73 висши училища от 15 държави и създава възможности за академичен обмен, съвместни научни и образователни инициативи и развитие на партньорства. Русенският университет е част от организацията повече от 35 години, а тазгодишната среща е второто ѝ домакинство в Русе след форума през 2011 г.

снима: Община Русе
снима: Община Русе

„Времето, в което университетите се конкурираха единствено помежду си, отстъпва място на време, в което най-успешни са тези, които умеят да си сътрудничат. Именно университетите формират гражданите и лидерите, които ще определят посоката на развитие на нашите общества през следващите десетилетия. Знанието е сред малкото, които стават по-ценни всеки път, когато бъдат споделени", заяви кметът Пенчо Милков. Той подчерта значението на университетите като двигатели на икономическия напредък и иновациите, както и необходимостта от по-тясно сътрудничество между академичните институции, обмен на знания и опит и съвместни инициативи в интерес на развитието на целия Дунавски регион.

Областният управител проф. Любомир Владимиров акцентира върху стратегическата роля на университетите за създаването на научен потенциал, иновации и човешки капитал. По думите му именно академичните институции допринасят за решенията, от които зависят конкурентоспособността, технологичната модернизация и устойчивото развитие на регионите.
В приветствието си ректорът на Русенския университет проф. Десислава Атанасова изрази увереност, че срещата ще насърчи академичното сътрудничество, ще отвори възможности за нови партньорства и ще очертае перспективи за съвместни инициативи в Дунавския регион.

Акад. Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на университета, определи домакинството на форума като признание и отговорност, свързани с европейската история на Русе и ангажимента на града и университета към общото развитие на дунавското пространство.
В научната програма централно място заема дискусията

„Иновативни приноси към развитието на Дунавската стратегия и нейните приоритети". В нея се включват представители на български и чуждестранни университети, научни институции и неправителствени организации. Обсъдени бяха възможностите за разширяване на междууниверситетското сътрудничество, съвместни научни и образователни проекти, трансфер на знания и технологии и по-активен принос на академичната общност към приоритетите на Дунавската стратегия.

Програмата на конференцията продължава с годишното общо събрание на организацията, на което ще бъдат разгледани отчетът за дейността през 2026 г. и планираните инициативи за следващата година. В рамките на форума са предвидени и международните награди „Данубиус" за 2026 г., които отличават личности с принос към науката, образованието и културата в Дунавския регион.

снима: Община Русе
снима: Община Русе

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