Първата група от 35-ата експедиция отпътува за Антарктида с полет от София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата група участници в 35-ата Национална антарктическа експедиция отпътува днес от столичното летище „Васил Левски" по маршрута: Рим – Сао Пауло – Сантяго де Чили – Пунта Аренас, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

За Антарктида заминаха Камен Недков – командир на българската база на Ледения континент, Атанас Пелтеков – лекар, Самуил Челебиев – готвач, Бойко Кольовски и Любен Любенов – механици, Северина Митева – водач на лодка, Красимир Кръстев и Станимир Иванов – електротехници, Светла Стоянова – полеви асистент, и д-р Симона Георгиева – биолог.

В Пунта Аренас към тях ще се присъединят трима учени от САЩ – орнитоложката Сара Кейнл, както и морските биолози Емили Сперу и Травис Байер. Цялата група ще продължи с чилийския военен кораб ATF-60 „Лиентур" към остров Ливингстън, където е разположена българската антарктическа станция „Св. Климент Охридски".

Основната задача на групата е да разконсервира базата след зимния период и да я подготви за пълноценна работа на следващите групи антарктици.

По време на експедицията, в която ще участват 125 души от 13 държави, ще се реализират над 35 научни проекта, съобщават от Българския антарктически институт.

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава вчера от Варна на своята пета експедиция към Антарктида.

Тържественият военен ритуал по изпращането му се състоя на Морската гара във Варна.

Корабът пое курс към Антарктида, за да участва в осигуряването на поредната българска полярна експедиция и научноизследователската дейност на българската база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

Преди това плавателният съд ще акостира в Анталия, където ще се състои 31-вата конференция на ООН по изменението на климата.