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Четирима гастрольори от котленското село Градец задигнаха медна ламарина от Художествената галерия в Стара Загора

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Архив
Снимка: Архив

На 4.11.2026 г. е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност, в нея са участвали полицейски служители от Първо и Второ РУ в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР. В хода на операцията, непосредствено след извършена кражба  на медни ламарини  от сградата на Художествена галерия в Стара Загора, която е в ремонт, са задържани четирима – 32-годишна жена и трима мъже на 34, 42 и 38 години, всички жители на село Градец, община Котел. Тримата мъже са криминално проявени и осъждани, жената също е криминално проявена. Откраднатите вещи са предадени от лицата -  общо около 120 килограма медни ламарини в 8 чувала и 18 парчета  ламарини с различна големина.

По случая в Първо РУ-Стара Загора е започнато досъдебно производство. Работата по случая с оглед изясняване на цялостната престъпна дейност на извършителите продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Снимка: Архив

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