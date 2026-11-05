В Търговище задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни

За срок до 24 ч в РУ-Търговище е задържан мъж, държал значително количество опаковки с райски газ с цел продажба на непълнолетни, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

При извършена около 19,30 ч на 4.11.2026 г. в Търговище полицейска проверка на лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж от същия град, са установени 5 флакона с диазотен оксид (познат като райски газ) с вместимост 640 грама. При осъществени от служители на управлението последващи незабавни издирвателни и процесуално-следствени действия в ползван от мъжа гараж в ърговище са намерени и иззети още 63 флакона с диазотен оксид със същата вместимост.

Работата по разследването продължава с оглед наличие на данни, че 29-годишният е продавал от веществото на непълнолетни.

На 11.02.2026 г. при извършена полицейска проверка в гр. Търговище бе установено, че същият мъж е продал на непълнолетен младеж от града флакон с диазотен оксид, а при извършени процесуално-следствени действия в ползван от него гараж тогава бяха намерени и иззети още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ. Тогава 29-годишният бе задържан в РУ-Търговище за срок до 24 ч, а по случая бе започнато бързо полицейско производство по чл. 193, ал. 3 от Наказателния кодекс, допълват от полицията.