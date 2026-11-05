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Терзиев: Концесия е единственият вариант за "Топлофикация София"

Даринка Илиева

Даринка Илиева

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Кметът на София Васил Терзиев
Кметът на София Васил Терзиев Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Концесия е единственият работещ вариант за "Топлофикация София". Така ще се осигурят необходимите инвестиции и ще се преструктурира дългът на дружеството. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг по време на сесията на Столичния общински съвет.

Кметът очаква още на следващата сесия на СОС на 19 ноември общинските съветници да разгледат докладът му за финансово-икономически и технически анализ на дружеството.

Терзиев отново повтори, че според него прехвърлянето на дружеството към държавата не е решение на проблема с натрупаните дългове и остаряла мрежа. Той добави, че голяма част от дълговете всъщност са лихви, а същевременно "Топлофикация София" е спечелила дела в съда за над 150 млн. евро, които държавата й дължи. Според Терзиев, ако тези средства бъдат платени, дружеството ще се стабилизира.

Кметът на София Васил Терзиев

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