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Съдът наложи постоянен арест на 56-годишен мъж, запалил лек автомобил в Гълъбово

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

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Окръжият съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 56-годишния П. В., обвинен за това, че на 01.11.2026 г. в град Гълъбово, област Стара Загора, е запалил имущество със значителна стойност – лек автомобил, собственост на 44-годишна жена. Пожарът се е разпространил върху сгради и находящ се инвентар в тях също със значителна стойност, съобщават ог съда.

В съдебно заседание прокурорът заяви, че поддържа внесеното искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Защитникът поиска съдът да вземе по-лека мярка, а самият обвиняем в последната си дума поиска мярка „домашен арест" поради влошено здравословно състояние.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, прие, че от всички тях може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението. Въпреки началния етап на разследването, са налични данни, че деянието е извършено от П. В. и още две неустановени към момента лица. Това обстоятелство даде основание на съда да прие, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Според съда, другата законова предпоставка – реална опасност лицето да се укрие, съществува, тъй като извършеното престъпление е тежко умишлено съгласно Наказателния кодекс.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.

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